Eltern müssen mehr zahlen Querfurt erhöht die Beiträge für Kita und Hort

Familien müssen in Querfurt bald tiefer in die Tasche greifen. Zum Jahreswechsel steigen die Beiträge für Plätze in Kita und Hort. Im Stadtrat sorgte die Entscheidung für Diskussionen.