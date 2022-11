Querfurt bereitet sich auf seinen Weihnachtszauber vor

Querfurt/MZ - Der Countdown läuft: Noch wenige Tage bis zum Querfurter Weihnachtszauber am vierten Adventswochenende. Nach Jahren des Umbaus auf der Burg soll am 16. Dezember der dreitägige Markt wieder auf der Festungsanlage starten und bis in die Altstadt reichen. „Die Vorbereitungen laufen in vollen Zügen. Der Plan scheint aufzugehen“, sagt Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos). Die Stadt organisiert das Programm für die Altstadt, der Landkreis zusammen mit der Firma Coex das für seine Burg.

