Qualmwolken weit sichtbar: Gebäude in früherem Tonwerk in Roßbach in Brand

Brand in Roßbach am Mittwochabend: Auf dem Gelände des früheren Tonwerks hat es gebrannt.

Roßbach/MZ - Weithin sichtbar war der Qualm am Mittwochabend im Saalekreis: Auf dem Gelände des früheren Tonwerks hat es gebrannt. Am Abend war die Feuerwehr alamiert worden, kurz vor 20 Uhr war das Feuer in einem der Gebäude gelöscht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Braunsbedra, Krumpa, Leiha und Roßbach. Das Feuer konnte nach Eintreffen der Kräfte gelöscht werden, am Abend wurde das betroffene Gebäude von den Feuerwehren noch belüftet.