Ein Merseburger muss sich vor dem Landgericht Halle wegen Mordes verantworten. Der Prozess ist nicht öffentlich - Was trotzdem bekannt ist.

Mann in Merseburg getötet: 17-Jähriger steht wegen Mordes vor Gericht

Prozess am Landgericht Halle

Halle/Merseburg/MZ. - Eine Maske vor Mund und Nase, die Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen, an Händen und Füßen gefesselt – so wird der 17-Jährige von zwei Justizangestellten in den Saal des Landgerichts Halle geführt. Dort muss sich der junge Merseburger wegen eines schwerwiegenden Tatvorwurfs verantworten: Er soll einen Menschen getötet haben. Aus Heimtücke und niederen Beweggründen. Das bedeutet: Es war Mord.