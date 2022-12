In Baustelle im Saalekreis eingebrochen Prozess in Merseburg - Für Klau-Tour wurden Lose gezogen

36-Jähriger muss sich vor Gericht für einen Einbruch in eine Baustelle in Braunsbedra verantworten. Warum ihm auch noch der Diebstahl eines E-Bikes in Leuna vorgeworfen wird.