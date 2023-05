Protest gegen Rodung AfD-Stadtrat Daniel Wald pflanzt Baum in Merseburg - darum erntet er dafür Kritik

Aus Protest gegen Baumfällungen an der ehemaligen Sekundarschule in Merseburg-West hat der AfD-Politiker Daniel Wald einen Apfelbaum gepflanzt. Beim zuständigen Amt der Stadt kommt das nicht gut an. Der Leiter sieht bessere Wege, um für mehr Grün zu sorgen.