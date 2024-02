Merseburg/MZ. - Straßenblockaden hatten zuletzt Konjunktur im Saalekreis. Im Zuge ihrer Proteste gegen die Agrarpolitik verstellten mehrfach Landwirte die Zufahrten zu Autobahnen – vergangenen Mittwoch fast flächendeckend. Zudem nutzten Kleinunternehmer und andere Demonstranten, die ihrem Unmut über zu hohe Steuern und Preise im Land Ausdruck verleihen wollten, dieses Instrument. Sie blockierten im Januar eine ganze Woche lang sowie an den ersten Februartagen jeweils halbtägig die B181 bei Göhren. Die Anmelder schließen eine Wiederholung dieses Formats zuletzt nicht aus. Allerdings will das Land solche Demonstrationen nun offenbar erschweren.

Wie Teilnehmer der Innenausschusssitzung des Landtags am Donnerstag berichten, habe das Innenministerium dort angekündigt, in Bezug auf die B 181 „andere Saiten“ gegenüber Saalekreis als Versammlungsbehörde und Polizei aufzuziehen. Per Weisung könnten die Verantwortlichen vor Ort angehalten werden, langanhaltenden Blockadeaktionen wie bei Göhren zu unterbinden.

Ohne Anmeldung sind Blockaden an Autobahnen tabu

Das Landesverwaltungsamt erließ jüngst eine Allgemeinverfügung, die sämtliche unangemeldeten Versammlungen an Autobahnauf- und abfahrten, die dazu führen, dass diese blockiert sind, untersagt. Das gilt auch, wenn die Anmeldung für solchen Protest weniger als 48 Stunden im Voraus erfolgt.

Auf die MZ-Anfrage erklärt das Ministerium, dass es bisher keine fachaufsichtlichen Weisungen speziell an den Kreis oder das Revier gegeben habe. Im Zuge der Bauernproteste habe es aber Videoschalten mit Versammlungs- und Polizeibehörden gegeben. Das Ministerium fügt dem eine ausführliche Rechtseinschätzung an. An deren Beginn steht die Feststellung, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit als Grundrecht ein hohes Gut darstellt, auch für Fahrzeugaufzüge zähle. Das Versammlungsrecht kollidiere aber mit anderen geschützten Rechten Dritter. Dazu zähle „die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs“. Auch die öffentliche Sicherheit könnte durch Proteste gefährdet sein. Deshalb müsse im Einzelfall entschieden werden, inwieweit Beschränkungen und Verbote von Versammlungen in Betracht kommen.

Einschränkungen für Dritte mehr als eine Nebenfolge

„Nachdem die Protestaktionen der Landwirte nunmehr seit über einem Monat andauern und weiterhin mit Straßenblockaden und damit mit massiven Grundrechtseinschränkungen und Belästigungen der Allgemeinheit einhergehen, muss dieser Sachlage künftig bei der Ausübung des behördlichen Ermessensspielraumes für den Umgang mit derartigen Aktionen deutlicher Rechnung getragen werden“, erklärt das Innenministerium.

Es verweist auf die Sicht des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Behinderung Dritter durch Proteste nur als sozial-adäquate Nebenfolge zulässig sei. Bei einer gezielten Blockade von Verkehrswegen könne aber nicht mehr von einer Nebenfolge die Rede sein. Man wolle daher die Entwicklung des Versammlungsgeschehens kritisch beobachten. Derzeit prüfe man, ob es weitere Rechtshinweise und Handlungsempfehlungen an die Behörden geben soll.