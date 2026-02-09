Berufsorientierung im Saalekreis startet neu Programm „Brafo“ bringt erste Schüler nach Leuna – Bildungsträger fordern Änderungen am Vergabeverfahren
750 Schüler werden in dieses Schulhalbjahr bei dem Verein der Bildungsakademie Leuna und der FAW Merseburg erwartet. Sie starten mit dem Landesprogramm „Brafo“ gemeinsam durch.
Leuna/Merseburg/MZ. - In dieser Woche kommen die ersten Schüler nach Leuna. Die Siebtklässler aus Landsberg werden einen Teil ihrer Berufsorientierung bei der Bildungsakademie Leuna (Bal) machen. Deren Verein IBLM startet nun zusammen mit dem Merseburger Bildungsträger FAW das Landesprogramm „Brafo“.