750 Schüler werden in dieses Schulhalbjahr bei dem Verein der Bildungsakademie Leuna und der FAW Merseburg erwartet. Sie starten mit dem Landesprogramm „Brafo“ gemeinsam durch.

Der Verein IBLM von der Bal startet jetzt mit „Brafo“ und Ausbilder Thomas Baldin (l.) sowie Bal-Geschäftsführer Kersten Kottnik geben einen Einblick.

Leuna/Merseburg/MZ. - In dieser Woche kommen die ersten Schüler nach Leuna. Die Siebtklässler aus Landsberg werden einen Teil ihrer Berufsorientierung bei der Bildungsakademie Leuna (Bal) machen. Deren Verein IBLM startet nun zusammen mit dem Merseburger Bildungsträger FAW das Landesprogramm „Brafo“.