Prinzenpaare und Karnevalisten aus ganz Sachsen-Anhalt waren am Wochenende in Querfurt zu Gast. Es fand das 15. Sachsen-Anhaltinische Prinzentreffen statt. Der Querfurter Stadtratsvorsitzende Lothar Riese begrüßte die Gäste im Rathaussaal. Was die Teilnehmer des Prinzentreffens in der Stadt erlebten.

Querfurt/MZ - - So viele Wangenküsse wie am Samstag im Rathaussaal in Querfurt habe sie noch nie ausgetauscht, sagte Prinzessin Bianka die Zweite vom Querfurter Carnevals Verein (QCV). Zudem trugen sie und ihr Prinz Mathias der Zweite inzwischen an bunten Bändern um den Hals mehrere Orden sowie Anstecker an ihren Jacken. Die hatte das Stadtprinzenpaar von verschiedenen Karnevalsvereinen und Prinzenpaaren aus Sachsen-Anhalt erhalten, die am Wochenende in Querfurt zu Gast waren.