Trotz hoher Preise für Reisen wollen viele nicht an ihrem Sommerurlaub sparen. Reisebüros verraten, wohin es die Menschen aus dem südlichen Saalekreis dieses Jahr zieht.

Reisetrends für den Sommerurlaub im Saalekreis: Last Minute war gestern

Reiselust in Weiß: Griechenland zählt im Sommer 2023 zu den beliebtesten Zielen in den Reisebüros im Saalekreis.

Querfurt/Günthersdorf/Bad Dürrenberg/MZ - Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die Urlaubszeit. Nachdem das Verreisen in den vergangenen Jahren coronabedingt etwas schwieriger war als sonst, sind die Leute inzwischen wieder in Reiselaune. Ob Türkei, Griechenland oder Ägypten – die Urlaubsklassiker stehen auch in diesem Jahr wieder hoch im Kurs. Wer im Sommer noch eine Reise plant, aber noch nichts gebucht hat, sollte sich allerdings beeilen, raten Reiseexperten aus der Region.