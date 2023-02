Das Spiegelkabinett war einst das Prunkstück des Merseburger Schlosses. Weil Berlin es nicht zurückgeben will, gibt es das Kleinod nun zumindest virtuell. Einige Artefakte wurden im Grünen Gewölbe Dresden vermessen.

Merseburg/MZ - „Der Eindruck muss überwältigend gewesen sein“, sagte Ulrike Weinhold. Die Konservatorin des Grünen Gewölbes sprach aber nicht über ihren eigenen Arbeitsplatz in Dresden, sondern die Schatzkammer von Merseburg. Das Spiegelkabinett, das Herzog Moritz Wilhelm Anfang das 18. Jahrhunderts im Schloss einrichten ließ – und das nun, wie Landrat Hartmut Handschak (parteilos) am Montag erklärte, „back to Merseburg“ ist.