Merseburg/MZ - An einer roten Ampel in der Weißenfelser Straße in Merseburg kam es am 25.12.2021 11.50 Uhr zu einem Auffahrunfall auf ein bereits haltendes Fahrzeug. Beim 32-jährigen Fahrer des aufgefahrenen PKW war ein Drogenschnelltest war positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. An beiden PKW entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.