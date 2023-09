Mit einem temporären Geschäft wagt sich die Spieleoffensive als reiner Onlinehändler in den stationären Handel. Die Stadt will solche Initiativen fördern.

Pop-up-Store in Merseburg: Spieleoffensive macht Geschäft in Innenstadt auf

Die Geschäftsführer Frank Noack und Robert Letsch der Spieloffesive im neuen Geschäft in der Burgstraße in Merseburg

Merseburg/MZ - Nach der großen Eröffnung am Samstag ist für die Chefs der Spieleoffensive an diesem Montag der erste reguläre Tag mit einem Ladengeschäft in der Merseburger Innenstadt. „Es ist gut angelaufen“, sagt Robert Letsch. „Vom Spielenerd übers Kind bis zur älteren Dame ist alles vertreten.“