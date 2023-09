Nach der Drohung an der Borlachschule in Bad Dürrenberg sind einige Schüler am Donnerstag nicht zum Unterricht gekommen. Das Landesschulamt bietet psychologische Hilfe an.

Nach Einsatz an Borlachschule in Bad Dürrenberg

Bad Dürrenberg/MZ - Am Tag nach dem Großeinsatz der Polizei an der Borlachschule in Bad Dürrenberg besuchen 56 der 601 Schüler nicht den Unterricht. Bereits am Vortag hatten Eltern angekündigt, ihre Kinder nicht in die Schule schicken zu wollen.