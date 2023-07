Polizeieinsatz im Saalekreis Stadtfest in Mücheln - Bei Streit war plötzlich eine Axt im Spiel

Beim Stadtfest in Mücheln ist eine Auseinandersetzung eskaliert. Eine Person hatte plötzlich eine Axt in der Hand. Deshalb war in den vergangenen zwei Nächten ein starkes Polizeiaufgebot im Einsatz.