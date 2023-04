Merseburg/MZ - Ein 25-Jähriger hat, offenbar auf einem Drogentrip, am Samstag die Polizei in Merseburg in Atem gehalten. Er sei zunächst am Morgen in seiner Wohnung in der Steigerstraße auffällig geworden, berichtet die Polizeiinspektion Halle. Dort sei er ausgetickt. Alarmierte Beamte wollten ihn wegen einer Kopfwunde zur Behandlung ins Krankenhaus bringen lassen. Der 25-Jährige, der laut Bericht, starke Stimmungsschwankungen zeigte, griff allerdings einen Sanitäter und eine Polizistin tätlich an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.