Polizeieinsatz in der Innenstadt

Was der Hintergrund für den Einsatz im Saalekreis war.

Merseburg/MZ - In der Merseburger Innenstadt hat am Mittwoch ein Polizeieinsatz für Aufsehen gesorgt. Wie eine Sprecherin mitteilte, hatten Bürger kurz vor 15 Uhr angerufen und Alarm geschlagen, weil ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand herumgepöbelt haben soll. Daraufhin seien mehrere Beamte ins Stadtzentrum beordert worden, die unter anderem die Gotthardstraße und die Kleine Ritterstraße absuchten. Letztlich sei jedoch der gemeldete Unruhestifter nicht gefunden und eingeschätzt worden, dass keine Gefahr besteht.