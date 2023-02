Ein 25-Jähriger löst am Donnerstag in Merseburg-West einen SEK-Einsatz aus. Er soll Menschen auf offener Straße bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort.

SEK stürmt Wohnung in Merseburg - Mann bedrohte Menschen mit Axt

Bei dem SEK-Einsatz in Merseburg waren auch Rettungswagen vor Ort.

Merseburg/MZ/dpa/matz/guc - Große Aufregung herrschte am Donnerstag von Nachmittag bis in den späten Abend hinein in Merseburg-West. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Ordnungsamt waren zum gemeinsamen Einsatz wegen eines 25-jährigen Merseburgers ausgerückt, der andere Menschen bedroht haben soll.