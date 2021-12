Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen in Querfurt und Farnstädt

Querfurt/Farnstädt/MZ - Die Polizei hat am Dienstag verstärkt Geschwindigkeitskontrollen im südlichen Sachsen-Anhalt durchgeführt. Sie wolle damit die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten und die Normakzeptanz stärken.

In Querfurt wurden von 499 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 62 Verstöße festgestellt, teilte die Polizei mit. Der Blitzer stand in einer 30er-Zone. Der Schnellste fuhr 24 Kilometer die Stunde über der erlaubten Grenze.

Auch in Farnstädt wurden 323 Autos in einer 50er-Zone gemessen - neun davon zu schnell. Die Tagesspitze erreichte ein Fahrzeug in Halle mit 104 Kilometern die Stunde in einer 50er-Zone.