SEK-Einsatz Am Industrietor in Leuna am 4. Dezember 2024

Leuna/MZ. - Der 39-Jährige, der mit auffälligem Verhalten vergangene Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen für Einsätze Am Industrietor in Leuna gesorgt hat, war zuvor schon polizeibekannt. Das erklärte Polizeisprecher Silvio Böhler auf MZ-Nachfrage. „Bisher war der Mann den Maßnahmen und Anordnungen der Polizei gegenüber zugänglich, ein derartiger Einsatz war in der Vergangenheit nicht notwendig.“