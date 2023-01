75-Jähriger ist am Sonntagnachmittag aus einer Pflegeeinrichtung in Holleben verschwunden und am frühen Abend in Halle aufgetaucht.

Holleben/Halle/MZ - Über Halle und dem Saalekreis war am Sonntag über mehrere Stunden ein Hubschrauber gekreist. Der Grund: Seit Sonntagnachmittag 14.15 Uhr wurde der 75-jährige Hans M. vermisst. Der Mann lebt in einer Pflegeeinrichtung in Holleben. Am frühen Abend ist der Mann mit dem weißen Vollbart Halle gefunden worden. Die Polizei traf ihn an seiner alten Wohnanschrift im Giebichensteinviertel an, wohin er offensichtlich zu Fuß gegangen war. Bis dorthin können es von Holleben aus zehn bis 13 Kilometer sein.