Merseburg/MZ - Ein bislang unbekannter männlicher Täter hat am Freitagmorgen die Handtasche einer 79-jährigen Frau in Merseburg geraubt. In der Gotthardstraße riss der Täter gegen 6.45 Uhr der Frau die Handtasche herunter und flüchtete in Richtung Kliaplatte/Haltestelle Hölle, wie die Polizei mitteilte. Die Handtasche konnte wieder aufgefunden werden, jedoch fehlten Bargeld und das Handy der Frau. Der Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz. Der Täter wird als männlich und circa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll dunkle Kleidung und eine schwarze Mütze getragen haben.