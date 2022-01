Polizei sucht Parfümdieb in Merseburg

Merseburg/MZ - Auf der Suche nach einem Parfümdieb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Am 26. und 29. Juni vergangenen Jahres habe der Mann in einer Drogerie in der Merseburger Gotthardstraße Parfüme im Gesamtwert von circa 740 Euro in seinen Rucksack gesteckt und anschließend den Kassenbereich verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, dunkles T-Shirt, dunkle kurze Hose und Rucksack. Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Saalekreis zu wenden. Hinweise unter Telefon: 03461/44 60.