Polizei sucht Drogerie-Dieb aus Merseburg

Die Polizei im Saalekreis fahndet nach einem Mann nach einem Diebstahl. Demnach soll der Dieb am 05. Oktober 2020, gegen 15.51 Uhr in einem Drogeriemarkt in Gotthardstr. 20 in Merseburg drei verschiedene Parfums im Gesamtwert von rund 263 Euro gestohlen haben.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei Saalekreis)

Eine Verkäuferin, die den Diebstahl bemerkte, versuchte noch den Beutel mit dem Diebesgut zu ergreifen, woraufhin der Mann jedoch den Beutel los riss und das Diebesgut zu Boden fiel. Der Dieb griff nach einem auf dem Boden liegenden Parfum und verließ das Geschäft. Mit den nun zur Veröffentlichung freigegebenen Bildern bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt diesen Mann? Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 03461 / 446 0 zu melden oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten. (mz)