Polizei stellt Männer bei Einbruchsversuch in Merseburger Arztpraxis

Merseburg/MZ - In Merseburg sind am Donnerstagabend zwei Männer bei einem Einbruchsversuch gestellt worden. Aufmerksame Anwohner hatten die beiden 21 und 29 Jahre alten Männer dabei beobachtet, wie sie gegen 23.10 Uhr über die Mauer eines Grundstücks in der Lindenstraße kletterten, so die Mitteilung der Polizei am Freitagmorgen.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, versuchten die beiden gerade das Fenster einer Arztpraxis aufzuhebeln. Die Männer wurden gestellt und vorläufig festgenommen. Während der 21-Jährige nach Aufnahme der Personalien auf wieder freien Fuß gelangte, verblieb der 29-Jährige in Gewahrsam. Der Mann ist wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt, zudem wurde bei ihm eine geringe Menge an Methamphetamin sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft muss nun am Freitag über das weitere Vorgehen in dem Fall entscheiden.