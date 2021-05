Polizei schnappt Tankstellenräuber nach kurzer Flucht

Merseburg - Nach einem schweren Raub am Montagabend in einer Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg, hat die Polizei wenig später einen 21-Jährigen Mann festgenommen. Er soll am Montag gegen 22.30 Uhr in der Tankstelle eine Angestellte und einen Kunden mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Geld von der Angestellten gefordert haben.

Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro und flüchtete danach zu Fuß über die Thomas-Müntzer-Straße in unbekannte Richtung. Im Zuge der Ermittlungen und aufgrund von Zeugenhinweisen, konnte ein 21-jähriger Deutscher aus Merseburg als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er sei bereits polizeibekannt.

Am Montag waren bei Durchsuchungen Beweismittel zur Tat beschlagnahmt worden. Es erfolgte noch am gleichen Tag ein Haftbefehl. Der Mann wurde in die Justizvollzuganstalt in Halle gebracht. (mz)