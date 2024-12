In Kötschlitz, einem Ortsteil der Stadt Leuna, hat ein Mann sein Auto betankt und ist ohne zu bezahlen geflüchtet. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach dem Täter.

Kötschlitz. - Die Polizei im Saalekreis ist auf der Suche nach einem Mann, der am 30. Mai um 18.24 Uhr sein Auto an einer Tankstelle im Nordpark in Kötschlitz getankt hat und ohne zu bezahlen geflüchtet ist.

Dieser Mann wird im Saalekreis gesucht. Foto: Polizei

An dem Fahrzeug wurden laut Polizei zuvor geklaute Kennzeichen angebracht. Durch den Täter entstand ein Schaden von rund 160 Euro, heißt es.

Da die Identifizierung der Person bisher nicht auf anderem Wege gelungen sei, habe das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03461/4460 entgegen.