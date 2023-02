Interventionszeiten nach Notruf Polizei im Saalekreis: Im Notfall am schnellsten, sonst Letzter

Eine halbe Stunde braucht die Polizei im Saalekreis im Schnitt, um am Einsatzort anzukommen - so lange, wie in keinem anderen Kreis im Land. Das sei aber kein Ausdruck schlechter Polizeiarbeit, sagt SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. In einer anderen Statistik liegen die Beamten im Saalekreis sogar vorn.