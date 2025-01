Ein Supermarkt-Mitarbeiter wurde in Braunsbedra bei einem räuberischen Diebstahl verletzt. Zwei Unbekannte konnten unerkannt entkommen.

Räuberischer Diebstahl in Supermarkt: Täter fliehen nach Angriff auf Mitarbeiter

Tatort Supermarkt: In Braunsbedra überfiel eine Diebin einen Angestellten eines Lebensmittelgeschäftes, um zu entkommen. Ein Komplize griff ein - beide flüchteten ohne Beute.

Braunsbedra. - Am Dienstag, 28. Januar, ist es in den Abendstunden in Braunsbedra zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Eine bislang unbekannte Frau habe Lebensmittel im Wert von etwa 50 Euro in ihren Beutel gepackt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen, so die Polizei. Als sie von Mitarbeitern des Geschäfts angesprochen und festgehalten worden sei, habe sie sich zur Wehr gesetzt. Nach Angaben der Polizei schlug die Frau dabei auf die Mitarbeiter ein und versuchte, sich loszureißen.

Lesen Sie auch: Mutmaßliche Drogenhändler verhaftet

Kurz darauf sei ein bislang unbekannter Mann hinzugekommen, der der Täterin geholfen habe, teilt die Polizei weiter mit. Gemeinsam hätten sie es geschafft, sich loszureißen und in unbekannte Richtung zu flüchten. Das Diebesgut nahmen sie nicht mit.