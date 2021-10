Polizei fasst gesuchten Dieb - Warum dieser dabei eine zusätzliche Anzeige kassiert

Merseburg/MZ - Die Bundespolizei hat am Montag in Merseburg einen gesuchten Dieb gefasst, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Dabei handelt es sich um einen 45-jährigen Mann, der im Juli 2021 durch das Landgericht Halle wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden war. Dem Strafantritt hatte er sich trotz Ladung nicht gestellt. Beamte kontrollierten den Mann nun am Merseburger Bahnhof.

Zunächst weigerte er sich, seine Ausweisdokumente vorzuzeigen, da er diese nach eigenen Angaben nicht dabei hatte. Doch als die Beamten ihn aufforderten, seine Tasche zu leeren, fanden diese nicht nur einen gültigen Personalausweis, sondern zudem zwei Tüten mit Drogen. Vermutlich handelt es sich um 1,4 Gramm Marihuana und 0,7 Gramm Crystal Meth.

Während des Abgleichs seiner Personaldaten versuchte der 45-Jährige zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen nahmen ihn die Beamten zum Bundespolizeirevier Halle mit. Mit einer weiteren Strafanzeige wegen Drogenbesitzes wurde der Verurteilte schließlich in die Justizvollzugsanstalt Halle verbracht.