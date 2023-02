Mücheln/MZ - Ein schneller Ermittlungserfolg ist der Polizei in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr in Mücheln gelungen. Die Beamten waren vorher in die Mühlstraße gerufen worden, weil dort ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. In der Nähe, so berichtet das Polizeirevier Saalekreis am Montag, konnten die Beamten einen Tatverdächtigen Mann fassen. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen fanden die Polizisten in dessen Rucksack diverse Zigarettenschachteln. Daraufhin sei der Müchelner vorläufig festgenommen worden, heißt es weiter. Am Tatort kam zudem die Kriminaltechnik zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei am Montag noch keine genauen Angaben machen. Es werde ermittelt, hieß es.