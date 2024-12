Straßenbahnverkehr betroffen Polizeieinsatz sorgte für erneute Sperrungen in Leuna

Am Mittwoch hatte ein randalierender Mann und ein vermeintlicher Schusswaffeneinsatz für weiträumige Sperrungen in Leuna gesorgt. Nur einen Tag später lief am Donnerstagabend ein weiterer Polizeieinsatz an selber Stelle. Erneut riegelten Beamte Straßen ab. Auch die Havag war betroffen.