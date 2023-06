Feuerwehreinsatz am Badesteg Löpnitz Polizei bestätigt möglichen Leichenfund im Wallendorfer See

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagnachmittag am Wallendorfer See im Einsatz. Nahe der Schkopauer Ortschaft Löpitz wurde offenbar eine Leiche entdeckt. Ein Badesteg ist gesperrt.