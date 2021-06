Polizei beendet Trunkenheitsfahrt: 37-Jähriger rast auf der Felge durch Leuna

Nur noch auf drei Reifen, dafür aber mit Alkohol im Blut, ist am Samstag ein Autofahrer durch Leuna und Spergau gerast. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, war der Mann einem anderen Autofahrer gegen 12.30 Uhr im Kötzschener Weg in Leuna aufgefallen. Dort war der betrunkene Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und beinahe mit dem Auto des Zeugen kollidiert.



Dieser fuhr dem 37-Jährigen schließlich hinterher und informierte die Polizei, die daraufhin in Richtung Spergau eilte. In der Nähe seiner Wohnung konnte der Mann schließlich gestoppt werden. Wie viel Promille er intus hatte, das konnte die Polizeisprecherin am Sonntag nicht sagen. Wie gefährlich die Trunkenheitsfahrt war, zeigte der Zustand des Autos. Auf einer Seite fehlte nämlich ein Reifen, so dass das Auto nur noch auf der Felge unterwegs war. (mz)