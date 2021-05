Politische Kundgebungen sorgen für zahlreiche Straßensperrungen in Merseburg

Merseburg - In der Merseburger Innenstadt kommt es am Samstag ab 7 Uhr zur Sperrung mehrerer Straßenabschnitte. Grund dafür sind verschiedene politische Kundgebungen unter anderem auf dem Markt, der Kliaplatte und in der König-Heinrich-Straße und die damit verbundenen Polizeieinsätze. Die König-Heinrich-Straße wird laut Auskunft der Stadtverwaltung in Abstimmung mit Polizei und Landkreis zwischen Bahnhofstraße und Kreisverkehr voll gesperrt.

Auch die Zufahrt zur Weißenfelser Straße aus Richtung B?181 stadteinwärts ist gesperrt. Busse werden den Busbahnhof an diesem Tag über die Lauchstädter Straße verlassen und weiter in die Teichstraße oder auf der Weißenfelser Straße in Richtung B?181 fahren. (mz/und)