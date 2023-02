Plötzlich gefragt: Wie die August-Bebel-Schule in Leuna sich neu erfindet

Leuna/MZ - Es begann mit einer kaputten Kaffeemaschine. Also fuhr Anika Hendrich Ende Oktober noch vor dem Frühstück ins Nova nach Günthersdorf, um Ersatz zu beschaffen. Dort fand an diesem Tag jedoch gerade eine Berufsmesse statt. Eine Idee war geboren, wie sich die fehlende Berufsorientierung lösen lassen könnte. Nicht mal ein halbes Jahr später schwitzen nun die Neunt- und Zehntklässler der August-Bebel-Schule in Leuna beim Speeddating mit möglichen Ausbildungsbetrieben. Die jüngeren Schüler laufen die Stände der gut 30 Firmen ab, die im Gebäude verteilt sind, beantworten Fragen auf ihrem Arbeitsblatt.