Pläne für eigenes Klärwerk: Mit welchen Argumenten Querfurt punkten will

Vertreter der Stadt treffen sich Mitte Januar mit Behörden. Eine Anlage in Querfurt ist nach Auffassung der Kommune wirtschaftlicher als die Überleitung von Abwässern durch die rund 20 Kilometer lange Druckleitung nach Karsdorf.

Ein Detail eines Belebungsbeckens in einem Klärwerk.

Querfurt/MZ - Querfurt und sein städtischer Abwasserbetrieb bemühen sich weiter ausdrücklich darum, ein eigenes Klärwerk in der Quernestadt zu bauen. Wie Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) in der letzten Stadtratssitzung 2022 berichtete, wird es am 19. Januar einen Termin mit der Oberen und Unteren Wasserbehörde geben. Es geht unter anderem um Grenzwerte bei der Einleitung von Abwasser ins öffentliche Gewässer Querne.