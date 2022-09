Pläne für Agri-Photovoltaik-Park werden konkreter

AVG Mücheln traf sich mit Kritikern und Befürwortern des Projekts zu einem Feldspaziergang auf einer möglichen Fläche in Krumpa.

Feldspaziergang in Krumpa

Krumpa/MZ - Mit Regenschirmen bewaffnet hatten sich am späten Mittwochnachmittag einige Bürger zu einem etwas regnerischen Feldspaziergang in Krumpa zusammengefunden. Die AVG Mücheln hatte dazu eingeladen, um Interessierten die mögliche Fläche für den geplanten Agri-Photovoltaik-Park „Sonnenquelle Geiseltal“ in der Braunsbedraer Ortschaft zu zeigen und ihre Fragen zu beantworten. Der Park soll den Chemiestandort Leuna mit grünem Strom versorgen und gleichzeitig landwirtschaftlich genutzt werden. Die beiden Geschäftsführer Constantin von Reitzenstein und Carl-Philipp Bartmer präsentierten die konkrete Raumkulisse, die auf Grundlage der Ergebnisse einer durchgeführten Raumverträglichkeitsstudie erarbeitet wurden.