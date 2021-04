Pkw stößt mit Fahrradfahrer in Merseburg zusammen

In Merseburg ist es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen.

Am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr hat sich in Gerichtsrain in Merseburg ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 83-jähriger Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, um den entgegenkommenden Verkehr durchfahren zu lassen.

Als dieser seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr in diesem Moment ein 57-jähriger Radfahrer links an dem Pkw vorbei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem naheliegenden Krankenhaus behandelt werden mussten. (mz)