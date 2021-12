PKW kracht in Merseburg in eine Straßenbahn

Merseburg/MZ - Am Donnerstagabend ist es in Merseburg zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Gegen 17 Uhr kollidierten diese in der Straße des Friedens miteinander. Laut Angaben der Polizei sind zwei Personen leicht verletzt worden und werden behandelt. Wie der Unfall zustande kam, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sind aktuell noch vor Ort. Die Ermittlungen werden noch bis in die späten Abendstunden gehen.

Die Straße von Merseburg-Süd Richtung B91 ist derzeit gesperrt, eine Umleitung vor Ort wird jedoch geboten. Zudem soll es zu Verzögerungen in der Straßenbahnlinie 5 kommen. Wie lange diese anhalten, ist derzeit noch unklar.