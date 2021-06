Am Montagnachmittag ist es gegen 15.00 Uhr in der Sixtistraße in Merseburg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 79-Jährige von einem schwarzen Geländewagen beim Ausparken angefahren. Die Frau stürzte und wurde leichtverletzt ins Klinikum gebracht. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. (mz)