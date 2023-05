Leimbach/MZ - Erstmals erwähnt wurden die Leimbacher Pfingstburschen im Querfurter Tageblatt am 15. Mai 1869. „Jedoch zählen wir als unseren offiziellen Startschuss als Pfingstburschenverein das Jahr 1963“, berichtet der Vorsitzende Chris Seidenfaden. Heißt: In diesem Jahr feiern die Leimbacher Pfingstburschen ihr 60-jähriges Jubiläum.

Seit diesem Gründungsjahr hält sich die Zahl der Mitglieder im Schnitt zwischen 15 und 22 Mann. „Zurzeit beträgt unsere Mitgliederzahl stolze 21 Burschen“, sagt der Vorsitzende. In Anbetracht dessen, dass in dem Querfurter Ortsteil lediglich etwas mehr als 300 Seelen wohnen, sei dies sicherlich kein schlechter Schnitt, ergänzt er und will ebenfalls nicht unerwähnt lassen, dass mit Reinhold Stephan, Gerhard Vollmann und Horst Jacobi noch drei Gründungsmitglieder von damals leben.

Traditionell tragen die Leimbacher Pfingstburschen ein weißes Hemd, Weste, Kordel, Schleife und einen Hut. „Früher waren es noch Zylinder-Hüte“, erklärt Chris Seidenfaden und verweist auf Fotos von damals, auf denen die Hüte zu sehen sind. Früher sei es so gewesen, berichtet er weiter, dass man üblicherweise ab 16 Jahren bei den Pfingstburschen mitmachen konnte und meistens mit der Heirat ausgetreten ist. „Mittlerweile ist es egal, ob man verheiratet, geschieden, Opa oder Ur-Opa ist. Jeder kann, solange er Lust und Laune hat, bei uns mitmachen.“ Chris Seidenfaden erzählt, er sei selbst als kleiner Junge immer mit seinem Fahrrad zum Ständchenblasen den Leimbacher Pfingstburschen hinterhergefahren. „Einige Zeit später wurde ich dann auch ein Pfingstbursche.“ Und er ist es jetzt seit 27 Jahren.

Ein Bild aus früheren Jahren, wo die Leimbacher Pfingstburschen noch Zylinder-Hüte tragen. (Foto: Verein)

Der Vorsitzende hat in der Historie des Leimbacher Vereins gekramt und ein paar spannende Zahlen und „Hochrechnungen“ zusammengetragen: Seit 1963 waren 143 verschiedene Pfingstburschen im Verein aktiv. Jeder Leimbacher Bursche legt zu Pfingsten circa 15 Kilometer Wegstrecke zurück. Es gab in den vergangenen sechs Jahrzehnten 120 verschiedene Veranstaltungen und zehn verschiedene Kapellen. Circa 14.000 Birken wurden geschlagen und ausgefahren, etwa 12.000 Eier von den Pfingstburschen verzehrt sowie rund 30.000 Liter Bier und 800 Liter Schnaps getrunken. „Und unzählige schöne Stunden haben wir in geselliger Runde verbracht“, lächelt der Vereinsvorsitzende.

Zum Pfingstfest in Leimbach geht es, wie vielerorts üblich, am Freitagmorgen in den Wald zum traditionellen Maienschlagen. „Früher wurde noch üblicherweise mit der Axt geschlagen, heute wird vermehrt die Kettensäge genommen“, erzählt Chris Seidenfaden. Im Anschluss findet in Leimbach das Austragen der Birken statt. „Samstags folgt, ebenfalls traditionell, der Rundgang durch unser Dorf, selbstverständlich mit zünftiger Blasmusik, wobei an diesem Tag jeder der circa 120 Haushalte sein eigenes Ständchen bekommt.“ Anders als in den Vorjahren wird es diesmal am Sonntag nicht schon am Nachmittag die gemütliche Runde im Park geben, sondern einen Pfingsttanz am Abend ab 19 Uhr. „Dazu haben wir auch ehemalige Pfingstburschen eingeladen“, so der Vorsitzende. 15 von ihnen werden bereits Freitagfrüh mit in den Wald kommen, erklärt er. Überhaupt habe der Verein viele Unterstützer. „Wir bedanken uns bei allen, wobei ich gar nicht alle aufzählen kann“, so Seidenfaden.

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens gibt es in diesem Jahr ein Jubiläumskonzert in der Kirche Leimbach. Dieses findet an diesem Donnerstag ab 18.30 Uhr statt. Der Chor „Musica Vita“ aus Querfurt tritt auf. Die Pfingstburschen und der Beirat der Evangelischen Kirche des Ortes laden dazu ein. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein im und am Kulturhaus in Leimbach geplant. Darüber hinaus engagieren sich die Burschen und die Damen vom Leimbacher Frauentreff bei der Ausrichtung des Mühlentags am Pfingstmontag, wo Meinolf Schultebraucks ab 11 Uhr erstmals seine Bockwindmühle in Leimbach für Besucher öffnet.