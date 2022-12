Pfefferspray und Handschellen - 52-Jähriger tickt aus

In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag wurde die Polizei wegen Ruhestörung in die Goethestadt gerufen. Warum jetzt gegen einen Mann ermittelt wird.

Bad Lauchstädt/MZ/und - Wegen einer anhaltenden Ruhestörung, welche von einer Feierlichkeit auf einem Hinterhof eines Grundstückes in der Ortschaft Bad Lauchstädt ausging, musste die Polizei am Montagmorgen gegen 2 Uhr zu einem Einsatz in die Goethestadt fahren. Vor Ort griff plötzlich ein 52-Jähriger die eingesetzten Beamten an, indem er um sich schlug und trat. Es wurde gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Beamte leicht verletzt. Ein Weiterer musste im Anschluss wegen einer Handverletzung in einem Klinikum behandelt werden. Die Feier wurde aufgelöst. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.