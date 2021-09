„Perspektive Job 4.0“ in Merseburg als Neustart ins Messeleben

Merseburg/MZ - Nach einer langen Zeit hatten junge Menschen am Wochenende wieder die Möglichkeit, sich in persönlichen Gesprächen über Ausbildungsplätze und verschiedene Berufe zu informieren und mit potenziellen Arbeitgebern aus der Region ins Gespräch zu kommen. Bereits um kurz vor zehn herrschte am Samstag reger Betrieb im Ständehaus Merseburg bei der Ausbildungsmesse „Perspektive Job 4.0“, zu der die Mitz GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Merseburg, dem Landkreis, der Saalesparkasse, der Arbeitsagentur und der Hochschule zum sechsten Mal eingeladen hatte.

„Coronabedingt haben wir nur 38 Aussteller“, sagte Mitz-Geschäftsführerin Kathrin Schaper-Thoma. Normalerweise dürfen sich auf der Jobmesse 60 Unternehmen präsentieren. Doch Schaper-Thoma ist froh, dass die Messe überhaupt stattfinden kann, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen. Im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden. Und nötig sei die Jobmesse allemal, denn viele Unternehmen haben Schwierigkeiten dabei, Azubis zu finden. „Deshalb sind auch die Aussteller froh, dass es wieder losgeht.“ Der persönliche Kontakt könne nicht ersetzt werden.

„Wir haben mehr Ausbildungsplätze als Bewerber“

„Wir haben mehr Ausbildungsplätze als Bewerber“, führte Petra Bratzke, Leiterin der Agentur für Arbeit Halle, vor Augen. Dadurch seien die Bewerber in der glücklichen Situation, dass sie sich ihren Ausbildungsplatz teilweise aussuchen können. Für Unternehmen hingegen bedeute dies, dass sie aktiv für sich werden müssen, um als Ausbildungsbetrieb attraktiv zu sein. Dazu hatten zumindest 38 Firmen aus der Region nun die Gelegenheit.

Die Messe sei aber auch dafür da, um Arbeitsplätze und Berufsbilder bekannter zu machen, die junge Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben. „Es gibt viele unbekannte Bereiche. Wir haben hier die Chemieindustrie und brauchen zum Beispiel auch Fachkräfte zur Entsorgung der Chemie“, nannte Sparkassenchef Jürgen Fox ein Beispiel. Letztlich gehe es darum, junge Menschen mit attraktiven Ausbildungsplätzen in der Region zu halten.

Vielleicht hat die Messe auch am Wochenende wieder angehende Auszubildende und Unternehmen zusammengebracht. Immerhin verzeichnete die Veranstaltung am Ende des Tages 450 Besucherinnen und Besucher. „Die Messe war erfolgreich. Auch die Aussteller waren sehr zufrieden“, freute sich Elke Benne, die Sprecherin der Stadt Merseburg über den gelungenen Neustart.