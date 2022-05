Patientin möchte, dass sich Fehler nicht wiederholen

Petra S. musste für eine OP ins Krankenhaus nach Merseburg. Anders als vor einigen Jahren war sie mit einigen Dingen unzufrieden. Was der Ärztliche Direktor zur Kritik sagt.

Merseburg/MZ - Petra S. war überhaupt nicht zufrieden mit ihrem letzten Aufenthalt im Merseburger Carl-von-Basedow-Klinikum. Deshalb hat sie ihrem Ärger in einer E-Mail an die MZ Luft gemacht. Die Frage, ob sie sich schon mal direkt an das Klinikum gewandt hätte, verneinte sie. „Ich hab’ mich bei meiner Entlassung nicht gut gefühlt, deshalb war das nicht gerade mein erster Gedanke.“ Für viele Sachen habe sie Verständnis, und sie wisse, dass das Personal viel zu tun habe - gerade zu Corona-Zeiten. „Aber ich möchte, dass sich etwas ändert“, sagt sie. Zumal sie eine ähnliche OP bereits vor mehreren Jahren gehabt habe, und damals sei sie sehr zufrieden gewesen.