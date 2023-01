Die Polizei wurde am Samstag zu einer Auseinandersetzung in Bahnhofsnähe gerufen (Symbolfoto).

Merseburg/MZ/und - Am frühen Samstagabend gegen 18.25 Uhr ist es in der Merseburger Rosa-Luxemburg-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Sieben namentlich bekannte Tatverdächtige im Alter zwischen 19 und 33 Jahren trafen dort auf drei Personen mit Migrationshintergrund. Aus bislang noch ungeklärten Gründen gerieten die Parteien in Streit. Die Opfer wurden ausländerfeindlich beleidigt. Auf dem Parkplatz am Bahnhof gipfelten diese Beleidigungen in körperliche Angriffe. Passanten, die zufällig vorbeikamen, mischten sich ein und setzten Reizgas gegen die Angreifer ein, um die Opfer vor weiteren Übergriffen zu schützen. Dabei wurden vier Angreifer verletzt und vor Ort medizinisch behandelt. „Die Passanten, die den Opfern geholfen haben, sind uns leider nicht bekannt“, sagte ein Polizeisprecher. Die Kripo ermittelt bereits.