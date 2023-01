Wer in Merseburg sein Auto parken will, braucht bisher Münzen. Die Automaten bleiben, doch ab Montag gibt es auch die Möglichkeit das Ticket via Handy zu lösen. Das ist nicht nur bequemer, sondern bringt für die Fahrer gegebenfalls sogar eine Ersparnis, sagt die Stadt.

Merseburg/MZ - Eine Viertelmillion Münzen. So viel Kleingeld werfen Autofahrer im Jahr in die Automaten an den 1.350 gebührenpflichtigen Stellplätzen von Merseburg. So viel Kupfer, Messing und Nickel müssen die Mitarbeiter der Kommune aber auch jedes Jahr einsammeln und zur Bank bringen. Nicht dass die Stadt etwas gegen die knapp über 200.000 Euro hätte, die so im Jahr an Einnahmen zusammenkommen, aber der Aufwand mit den Münzen muss ja nicht unbedingt sein. Außerdem hat die Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht, das Mobiltelefon, das ohnehin fast jeder in der Tasche hat, besser in die Stadt einzubinden, sagt Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU).