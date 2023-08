Ein Ladendieb hat in Merseburg Parfüm im Wert von knapp 200 Euro erbeutet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Polizei-Fahndung in Merseburg

Merseburg/MZ - Ein Ladendieb hat in Merseburg Parfüm im Wert von knapp 200 Euro erbeutet. Nachdem die bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, bittet die Polizei nun mit Hilfe von Fotos um Hinweise zu dem Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich bereits am 13. März 2023 gegen 10.45 Uhr in einem Drogeriemarkt am Kollenbeyer Weg. Der Tatverdächtige soll dort mehrere Parfüms aus dem Regal genommen und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Das Amtsgericht Halle (Saale) hat nun der Veröffentlichung von Bildern aus der Überwachungskamera zugestimmt, um den Dieb doch noch zu identifizieren.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.