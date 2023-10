Bad Dürrenberg/MZ - Parfüm im Wert von 700 Euro hat ein Ladendieb in Bad Dürrenberg gestohlen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung mit Hilfe von Überwachungsbildern um Mithilfe.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Der Vorfall hat sich bereits am 3. April 2023 gegen 15.53 Uhr in einem Drogeriemarkt ereignet. So soll der Täter laut Polizei insgesamt 13 Parfums in seine mitgeführte Sporttasche gesteckt und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen erfolglos blieben, hat das Amtsgericht Halle die Bilder aus der Videoüberwachung zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.