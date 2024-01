Merseburg/MZ - Die Polizei in Merseburg fahndet nach einem Mann, der wegen Computerbetrugs aufgefallen ist. Er soll zwischen Juni 2022 und März 2023 in sechs Fällen Gegenstände im Internet bestellt und unter Angabe falscher Personalien in einem Paketshop in Merseburg abgeholt haben. Der Vorwurf lautet Computerbetrug.

Wer erkennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Da die Ermittlungen bislang nicht zum Auffinden des Mannes führten, sucht die Polizei nun mit einem Fahndungsfoto nach ihm. Die Veröffentlichung wurde durch das Amtsgericht Halle (Saale) angeordnet.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Saalekreis unter der Telefonnummer 03461/4460 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.